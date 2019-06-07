Минэк и Центробанк поспорили о российской рецессии

В первый день ПМЭФ Минэкономразвития "предрекло" российской экономике рецессию, если не будет решена проблема потребительского кредитования, в Центробанке назвали эти предостережения иллюзией и признали, что "люди берут кредиты не от хорошей жизни". О споре между сегментами экономического блока в органах власти - в материале Накануне.RU.

Одним из первых мероприятий ПМЭФ в официальный день открытия форума 6 июня стала дискуссия, где обсуждали стимулы роста для российской экономики. В ходе сессии упомянули, впрочем, и про то, что может "простимулировать" негативные тенденции в сфере.

Глава Минэка Максим Орешкин поднял тему все увеличивающейся доли потребительского кредитования россиян. По его мнению, уже в ближайшие годы это может создать угрозу и спровоцировать рецессию в экономике страны.

"В 2015-2016 году большая часть кредитного предложения была создана в таких банках, как "Открытие", "Траст", "Бинбанк" - это то кредитное предложение, которое ушло на сторону, стоило государству больше триллиона рублей. Понятно, что оно не давало экономического роста. Сейчас в структуре кредитного предложения лидирующим сектором является потребительский кредит", - отметил он.

По приведенным им данным, за последние 12 месяцев прирост портфеля в этом сегменте составил 1,8 трлн руб. "2% ВВП создано необеспеченным потребительским кредитом. Это я не говорю про ипотеку. Здесь явно есть социальные и экономические последствия. 56% всех кредитов, выданных в четвертом квартале, это кредиты домохозяйствам, у которых текущий платеж по долгу больше 40%. Это очень тяжелая ситуация", - заявил Орешкин.

Министр считает, что перекос, который произошел в сегменте российского потребительского кредитования, создает значительные риски для экономики. "Наибольший риск рецессии в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблем потребительского кредитования. Темы его роста, 30% в годовом выражении, - это темпы неустойчивые, превышающие темпы роста доходов населения… Если ничего сейчас не делать, в 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", - уверен глава Минэкономразвития.

В Центробанке такие "представления" сочли иллюзорными.

"Абсолютно не согласна с этим тезисом", - возразила в ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами. И мы его пытаемся охладить. Но совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря", - отметила она.

Глава регулятора подчеркнула, что доля долга в экономике со стороны домохозяйств, на которые и "грешит" Орешкин, составляет всего 14% ВВП. "Кредиты продолжают расти, но банки создали дополнительные буферы капитала. Мы вводим показатель долговой нагрузки, чтобы избежать ее накопления на не очень платежеспособных заемщиков, чтобы проблема роста потребительского кредитования не превращалась в масштабную социальную проблему", - заверила Набиуллина.

Минэкономразвития, как призналась председатель Центробанка, предлагает зажать потребительское кредитование, что, по мнению ведомства, простимулирует банки увеличить долю корпоративного кредитования. "На мой взгляд, это абсолютная иллюзия. Чтобы наращивать его, нужно, чтобы риски в корпоративном секторе снижались и были понятны перспективы экономического роста", - выразила мнение она.

Центробанк в этой полемике также использовал аргументы в русле национально ориентированной риторики. Регулятор признал: люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни.

"Это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни. Они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого уровня доходов. Конечно, надо думать об этом. Первопричина, почему люди идут за необеспеченными кредитами - это люди с низкими доходами. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы была занятость, были доходы, тогда не нужно будет идти за кредитами", - резюмировала Набиуллина.

При этом ранее представители ЦБ заявляли, что все же регулятор беспокоят темпы роста потребкредитования.

Отметим, специалисты бюро кредитных историй "Эквифакс" зафиксировали увеличение закредитованности россиян. Банки по итогам первого квартала текущего года выдали жителям страны потребительские кредиты на 680 млрд руб., что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года.