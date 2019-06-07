04 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жириновский на Красной площади раздавал людям тысячные купюры: "Купите покушать"

Пока сети супермаркетов готовятся продавать россиянам еду в кредит, Владимир Жириновский (73) раздает прохожим деньги на покупку продуктов.

Накануне лидер ЛДПР отправился на Пушкинскую площадь, где декламировал стихи в честь 220-летия со дня рождения Пушкина. А потом он отправился на Красную площадь, где начал раздавать прохожим тысячные купюры со словами "купите покушать". Первые посетители площади, которым достались деньги, отнеслись к подарку с некоторым недоверием и даже отказывались, но потом началась давка, и пачка в руках у Жириновского быстро разошлась по протянутым рукам. "Жириновский на Красной площади раздаёт по тысячи рублей, чтобы люди "покушать купили". Какое позорище", - написал в твиттере блогер StalinGulag, опубликовавший видео с лидером ЛДПР.

Стоит отметить, что это уже не первая давка за дармовые тысячи от Жириновского. Так, 2 июня на агит-поезде и в сопровождении губернатора Владимирской области Владимира Сипягина Жириновский посетил провинциальные городки Струнино и Александров. На станциях лидера ЛДПР уже ждали: он здесь уже устраивал подобный аттракцион. И надежды оправдались: из рук политика буквально выхватывали деньги. Также Жириновский ранее раздавал деньги "на тапочки" жителям Приморья, "на мороженое" жителям Серпухова в мае.

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Жириновский на Красной площади раздавал людям тысячные купюры: "Купите покушать"

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Теги: владимир жириновский, раздача денег, купюры, москва, красная площадь



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