Жириновский на Красной площади раздавал людям тысячные купюры: "Купите покушать"

Пока сети супермаркетов готовятся продавать россиянам еду в кредит, Владимир Жириновский (73) раздает прохожим деньги на покупку продуктов.

Накануне лидер ЛДПР отправился на Пушкинскую площадь, где декламировал стихи в честь 220-летия со дня рождения Пушкина. А потом он отправился на Красную площадь, где начал раздавать прохожим тысячные купюры со словами "купите покушать". Первые посетители площади, которым достались деньги, отнеслись к подарку с некоторым недоверием и даже отказывались, но потом началась давка, и пачка в руках у Жириновского быстро разошлась по протянутым рукам. "Жириновский на Красной площади раздаёт по тысячи рублей, чтобы люди "покушать купили". Какое позорище", - написал в твиттере блогер StalinGulag, опубликовавший видео с лидером ЛДПР.

Жириновский на Красной площади раздаёт по тысячи рублей, чтобы люди «покушать купили». Какое позорище pic.twitter.com/fPrU0wSWup — Сталингулаг (@StalinGulag) 6 июня 2019 г.

Стоит отметить, что это уже не первая давка за дармовые тысячи от Жириновского. Так, 2 июня на агит-поезде и в сопровождении губернатора Владимирской области Владимира Сипягина Жириновский посетил провинциальные городки Струнино и Александров. На станциях лидера ЛДПР уже ждали: он здесь уже устраивал подобный аттракцион. И надежды оправдались: из рук политика буквально выхватывали деньги. Также Жириновский ранее раздавал деньги "на тапочки" жителям Приморья, "на мороженое" жителям Серпухова в мае.