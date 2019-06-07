Макаров и Орешкин обменялись колкостями из-за Калви на деловом завтраке Грефа

Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров на деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ обвинил министр экономического развития Максима Орешкина и его ведомство в том, что оно долго не реагировало на дело бизнесмена Майкла Калви. В своем выступлении он привел цитату Максима Орешкина, который заявил, что домашний арест Калви должен позитивно сказаться на инвестиционном климате России, и саркастично ее прокомментировал.

"Максим Станиславович сказал, что изменение меры пресечения для Калви - хороший знак для инвестклимата. Это тонкое наблюдение, что дома лучше, чем в Лефортово. Рекомендовал бы для всех присутствующих эту мысль министра усвоить", - сказал Макаров.

Министр экономического развития Максим Орешкин в какой-то момент заметил, что и сейчас готов повторить свои слова и обратился к Андрею Макарову.

"Я, кстати, хотел бы Андрею Макарову ответить тем же, но, к сожалению, не нашел ни одной его цитаты о Майкле Калви", - заявил министр.

"Я сразу сказал у Соловьева, а вы месяц ждали!" - вскочил депутат Макаров.

"Вы все время пытаетесь понравиться, угадать. А мы при этом все помним Минэкомразвития, когда это был штаб экономических преобразований, когда было 10% роста, вы перекладываете ответственность", - добавил тут же Макаров, намекая, видимо, на времена, когда в кабмине работал Герман Греф.

"Максим Станиславович, когда я был главой Минэкономразвития, я такое слышал постоянно, это же роль Госдумы, не давать нам всем уснуть", - попытался помирить спорящих Герман Греф.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководству страны хотелось бы увидеть Калви среди участников Петербургского международного экономического форума. Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что всем, кто следит за уголовным делом американского бизнесмена, надо набраться терпения. Судьбу фигурантов решает следствие, а "процесс идет при строгом соблюдении российского законодательства" и "никакого волюнтаризма здесь нет".

Калви арестовали в феврале текущего года по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Как считает следствие, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9% акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена.