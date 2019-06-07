Макаров и Орешкин обменялись колкостями из-за Калви на деловом завтраке Грефа

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Максим Орешкин, деловой завтрак, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Макаров и Орешкин обменялись колкостями из-за Калви на деловом завтраке Грефа

Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров на деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ обвинил министр экономического развития Максима Орешкина и его ведомство в том, что оно долго не реагировало на дело бизнесмена Майкла Калви. В своем выступлении он привел цитату Максима Орешкина, который заявил, что домашний арест Калви должен позитивно сказаться на инвестиционном климате России, и саркастично ее прокомментировал.

"Максим Станиславович сказал, что изменение меры пресечения для Калви - хороший знак для инвестклимата. Это тонкое наблюдение, что дома лучше, чем в Лефортово. Рекомендовал бы для всех присутствующих эту мысль министра усвоить", - сказал Макаров.

(2019)|Фото: https://www.forumspb.com/programme/68995/

Министр экономического развития Максим Орешкин в какой-то момент заметил, что и сейчас готов повторить свои слова и обратился к Андрею Макарову.

"Я, кстати, хотел бы Андрею Макарову ответить тем же, но, к сожалению, не нашел ни одной его цитаты о Майкле Калви", - заявил министр.

Максим Орешкин, деловой завтрак, ПМЭФ-2019(2019)|Фото: forumspb.com

"Я сразу сказал у Соловьева, а вы месяц ждали!" - вскочил депутат Макаров.

"Вы все время пытаетесь понравиться, угадать. А мы при этом все помним Минэкомразвития, когда это был штаб экономических преобразований, когда было 10% роста, вы перекладываете ответственность", - добавил тут же Макаров, намекая, видимо, на времена, когда в кабмине работал Герман Греф.

"Максим Станиславович, когда я был главой Минэкономразвития, я такое слышал постоянно, это же роль Госдумы, не давать нам всем уснуть", - попытался помирить спорящих Герман Греф.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководству страны хотелось бы увидеть Калви среди участников Петербургского международного экономического форума. Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что всем, кто следит за уголовным делом американского бизнесмена, надо набраться терпения. Судьбу фигурантов решает следствие, а "процесс идет при строгом соблюдении российского законодательства" и "никакого волюнтаризма здесь нет".

Калви арестовали в феврале текущего года по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Как считает следствие, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9% акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Макаров и Орешкин обменялись колкостями из-за Калви на деловом завтраке Грефа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Макаров, Максим Орешкин, деловой завтра сбербанка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.10.2019 15:15 Мск Майклу Калви продлили домашний арест до 13 января
Ранее 13.06.2019 11:25 Мск Титов просит СКР изменить меру пресечения топ-менеджеру Baring Vostok

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.06.2019 08:55 Мск Акционер банка "Восточный" потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба
Ранее 06.06.2019 13:28 Мск Песков рассказал, ждет ли Путин участия Калви в ПМЭФ
Ранее 04.06.2019 01:25 Мск Находящийся под стражей инвестор Калви купил пропуск на ПМЭФ
Ранее 03.06.2019 16:07 Мск "У господина Калви все будет неплохо". Кремль ждет американского бизнесмена на ПМЭФ
Ранее 12.03.2019 11:07 Мск Хантсман отказался участвовать в ПМЭФ из-за ареста Калви
Ранее 26.02.2019 08:06 Мск Песков опроверг сообщение Bloomberg о реакции Путина на арест Калви
Ранее 26.02.2019 03:01 Мск СМИ сообщили о реакции Путина на арест Калви
Ранее 25.02.2019 12:10 Мск Baring Vostok попросил Путина взять под личный контроль уголовное дело Калви
Ранее 21.02.2019 11:14 Мск Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве
Ранее 19.02.2019 00:04 Мск Кудрин увидел угрозу экономике из-за ареста Калви
Ранее 18.02.2019 14:08 Мск Песков: Путин ни с кем не обсуждал вопрос поручительства за основателя Baring Vostok
Ранее 16.02.2019 17:22 Мск Суд поместил под стражу на два месяца основателя Baring Vostok Майкла Калви
Ранее 15.02.2019 15:12 Мск Основатель и топ-менеджеры Baring Vostok подозреваются в хищении более 2,5 млрд рублей
Ранее 15.02.2019 13:13 Мск В Москве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети