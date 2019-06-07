Субподрядчик строящихся объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске попал под "административку"

В Челябинске после крупного пожара на строящихся объектах к саммитам ШОС и БРИКС на субподрядчика ООО "Стройбад" возбуждено административное дело.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - "нарушение требований пожарной безопасности", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, днем 8 апреля на строительной площадке горел утеплитель на площади 100 кв.м. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти сообщили, что данный инцидент не отразится на подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС. Объект является резервной площадкой, а основные мероприятия саммитов пройдут в конгресс-холле "Таганай-2020". Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.