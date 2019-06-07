Осужденные под Челябинском пожаловались в интернете на руководство колонии

Осужденные копейской колонии пожаловались в интернете на руководство исправительного учреждения - по мнению зэков, сотрудники УФСИН нарушают их права.

Материалы с жалобами нашли в соцсетях работники прокуратуры.

"Сейчас организована проверка с выездом в исправительное учреждение и опросом заявителей", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

О каких именно нарушениях рассказали осужденные - пока не сообщается.