Осужденные под Челябинском пожаловались в интернете на руководство колонии
Осужденные копейской колонии пожаловались в интернете на руководство исправительного учреждения - по мнению зэков, сотрудники УФСИН нарушают их права.
Материалы с жалобами нашли в соцсетях работники прокуратуры.
"Сейчас организована проверка с выездом в исправительное учреждение и опросом заявителей", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
О каких именно нарушениях рассказали осужденные - пока не сообщается.