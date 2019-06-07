Тюменской области начался прием документов от кандидатов на довыборы в областную думу

В Тюменской области стартовал прием документов на довыборы в областную думу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального избиркома.

Довыборы пройдут по Калининскому одномандатному избирательному округу №19 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Олега Чемезова. Напомним, он перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области.

Основным кандидатом в областную думу от КПРФ, является общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени с начала года. От "Единой России" в довыборах будет участвовать победитель праймериз руководитель компании "Мостострой 11" Николай Руссу.

В ЛДПР пока не называют имени своего кандидата, однако сообщалось, что им может стать депутат гордумы Мурат Тулебаев. От "Справедливой России" участниками выборов может стать один из трех претендентов: помощник депутата думы Тюмени Владимир Белов, член совета партии Георгий Эргемлидзе, а также житель Тюмени Максим Карпиков. Имя своего кандидата в партии планировали назвать сегодня.