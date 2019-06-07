Руководство Югры не будет продавать принадлежащие ему акции "ЮТэйр"

Губернатор Югры Наталья Комарова на полях Петербургского экономического форума заявила о том, что округ не будет продавать принадлежащие ему акции (речь идёт почти о 40%) авиакомпании "ЮТэйр", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Комарова отметила, что "в этом году таких планов нет". У властей есть план приватизации региональных компаний и бюджет на трехлетний период. Она добавила, что "ни в том, ни в другом документе такие решения не предусматривались. Мы не прорабатываем такие решения". Власти округа решили вкладываться в развитие межмуниципальных перевозок на территории региона, сказала глава Югры в разговоре с ТАСС. С 1 апреля работает новая маршрутная сеть внутрирегиональных перевозок, в её рамках запланированы дотации на билеты. Бюджету это будет стоить в этом году не меньше 1 млрд руб. Отметим, ранее стало известно о намерении властей региона "подумать о продаже принадлежащих им акций только после финансового оздоровления перевозчика".

Ранее Накануне.RU уже сообщало о том, что перевозчик испытывает финансовые трудности. В 2015 г. компания была близка к банкротству. В ноябре 2015 г. стало известно, что "ЮТэйр" подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 банков. Перевозчик заключил два соглашения о синдицированных кредитах с банками, первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. В ноябре 2018 г. в авиакомпании вновь заговорили о реструктуризации. В суд поступило уже несколько исков с требованием признать "ЮТэйр" банкротом.