Мария Захарова: "Соболь – это животное"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook высказалась по поводу актуальной новостной повестки. "Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить", - написала Захарова.

Очевидно, что комментарий относится ко вчерашнему инциденту на "Эхе Москвы", когда юрист ФБК Любовь Соболь начала бегать за пришедшей в эфир беременной Маргаритой Симоньян и задавать ей вопросы про Собянина, которые, даже по мнению весьма либерально настроенных пользователей, едва ли имели отношение к редактору RT. После столкновения с Соболь Симоньян пришлось обратиться в больницу, врачи положили ее на сохранение. Сейчас женщина находится на 18-й неделе третьей беременности.

"Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение", - написал о своей коллеге и приятельнице главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram-канале. Кстати, с Захаровой Симоньян тоже приятельствует.