04 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев, Дмитрий Кобылкин (2019) | Фото: информационный портал Свердловской области

Свердловский губернатор на ПМЭФ-2019 подписывает соглашения в интересах уральцев

В ходе первого дня работы Петербургского международного экономического форума губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл ряд встреч и подписал перспективные соглашения для развития Среднего Урала.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, для обеспечения здоровья и долголетия уральцев, были подняты вопросы профилактики лечения гепатита С, онкологических и других заболеваний. Эту тему глава региона обсудил с руководством международной биофармацевтической компанией "МСД Фармасьютикалс", пригласив производителей лекарственных препаратов на выставку ИННОПРОМ, чтобы предметно проработать варианты дальнейшего взаимодействия.

Также на полях форума подписано соглашение о реализации мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической обстановки в городе Нижний Тагил. Положения соглашения позволят реализовать комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле, утвержденный в декабре прошлого года. Мероприятия, предусмотренные соглашением, предполагается выполнить в период с 2019 до 2024 годы. Их реализация позволит обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в объеме почти 12,5 тысячи тонн за весь этот период.

Кроме того, в Петербурге правительство Свердловской области и негосударственная сеть учреждений здравоохранения России "РЖД-Медицина" договорились о развитии на Среднем Урале системы оказания медицинской помощи. Соответствующее соглашение подписали Евгений Куйвашев и начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова.

Евгений Куйвашев, Елена Жидкова(2019)|Фото: све.рф

Документ предполагает расширение участия сети "РЖД-Медицина" в программах бесплатного оказания медпомощи жителям Свердловской области. Стороны также намерены развивать сотрудничество в реализации программы ранней диагностики онкологических заболеваний, оказании гериатрической медицинской помощи и развитии спортивной медицины.

Также губернатор заверил своей подписью ряд документов, направленных на развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионе. Среди них – договорённость с Национальным центром развития государственно-частного партнерства о создании и совместном развитии единого банка данных о проектах бизнеса и власти. Для развития ГЧП утверждён меморандумом о взаимодействии между правительством Свердловской области и венгерской группой "БанКонзулт", в рамках которого предполагается реализация на территории Среднего Урала государственно-частных инфраструктурных проектов в коммунальной сфере. Среди проектов, планируемых к реализации, строительство и модернизация газотурбинных теплоэлектростанций в Ревде, строительство источника тепловой энергии в Сысерти, создание энергоцентра в рамках застройки района ВИЗ-Правобережный, реконструкция полигона и строительство автоматического мусоросортировочного комплекса в Асбесте.

Евгений Куйвашев, Тамаш Семереи(2019)|Фото: све.рф

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Свердловский губернатор на ПМЭФ-2019 подписывает соглашения в интересах уральцев

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Теги: ПМЭФ-2019, Евгений Куйвашев, соглашения



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