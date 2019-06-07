04 Октября 2020
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Спорт Свердловская область В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

"Урал" сыграет со "Спартаком" зимой: РПЛ опубликовала календарь предстоящего сезона

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей предстоящего сезона-2019/20. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

Первые два матча уральские футболисты проведут на домашнем стадионе: в гости приедут "Уфа" и грозненский "Ахмат". Игры ориентировочно состоятся 14 и 21 июля, однако эти даты, как и все остальные в календаре, являются предварительными и могут быть скорректированы.

Открытие "Екатеринбург-Арены"(2018)|Фото:Накануне.RU

Домашняя встреча с московским "Спартаком", которая в этом сезоне поставила рекорд по количеству зрителей, в будущем чемпионате состоится зимой - 24 ноября.

Завершится сезон 17 мая 2020 года: в этот день "Урал" также дома сыграет с московским "Локомотивом".

Полный календарь можно посмотреть на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Напомним, ранее болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока минувшего сезона.

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"Урал" сыграет со "Спартаком" зимой: РПЛ опубликовала календарь предстоящего сезона

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Теги: Урал, чемпионат, календарь, РПЛ



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