"Урал" сыграет со "Спартаком" зимой: РПЛ опубликовала календарь предстоящего сезона

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей предстоящего сезона-2019/20. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

Первые два матча уральские футболисты проведут на домашнем стадионе: в гости приедут "Уфа" и грозненский "Ахмат". Игры ориентировочно состоятся 14 и 21 июля, однако эти даты, как и все остальные в календаре, являются предварительными и могут быть скорректированы.

Домашняя встреча с московским "Спартаком", которая в этом сезоне поставила рекорд по количеству зрителей, в будущем чемпионате состоится зимой - 24 ноября.

Завершится сезон 17 мая 2020 года: в этот день "Урал" также дома сыграет с московским "Локомотивом".

Полный календарь можно посмотреть на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Напомним, ранее болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока минувшего сезона.