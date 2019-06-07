На Южном Урале глава села получил штраф за незаконную выдачу земли

Экс-глава села в Сосновском районе судом приговорен к штрафу в 150 тыс. руб. за незаконное распоряжение земельными участками.

Бывший чиновник дважды - в 2011 и 2009 годах - незаконно выдал двум гражданам выписки из похозяйственной книги, на основании которых они получили права на землю, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

У первого участка стоимость была 146 тыс. руб, у второго - 323 тыс. руб.

Также бывший чиновник лишился права занимать госдолжности 1,5 года.