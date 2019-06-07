04 Октября 2020
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Экономика В России
Майкл Калви (2019) | Фото: www.flickr.com

Акционер банка "Восточный" потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

Миноритарий банка "Восточный" Шерзод Юсупов, подавший в ФСБ заявление о возбуждении уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, направил свой ответ на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В письме, по данным РБК, он выдвинул новые обвинения против Baring Vostok. Как пишет Юсупов, кроме хищения 2,6 млрд рублей из банка путем сделки с отступным, на которых строится дело, еще 1,1 млрд рублей было выведено под видом оказания услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали.

Впоследствии эти деньги якобы частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ).

Юуспов заявляет, что если обвиняемые возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, он готов ходатайствовать о смягчении наказания.

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек.

Ранее инвестиционный фонд Baring Vostok попросил президента России ​взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и еще нескольких сотрудников.

В открытом письме на сайте фонда отмечается, что уголовное преследование произошло на фоне корпоративного спора в ПАО "КБ Восточный" - между фондами Baring Vostok с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка - с другой.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг дела инвестиционной компании Baring Vostok и надеются, что оно не скажется негативно на инвестклимате в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин ни с кем не обсуждал судьбу арестованного Майкла Калви. Не обсуждалась, в том числе, и возможность предоставления поручительств за бизнесмена

Опрошенные Накануне.RU эксперты полагают, что дело Калви связано не с политикой, а со спором хозяйствующих субъектов в банке "Восточный".

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Акционер банка "Восточный" потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

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Теги: майкл калви, восточный, шерзод юсупов



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