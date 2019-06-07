Минфин придумал, как обложить налогом беглых олигархов

Минфин намерен ужесточить критерии признания человека налоговым резидентом России. Чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года, ведомство сократит срок до 90 дней. По словам вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова, это позволит вернуть бизнесменов, которые "убежали на Запад".

Для повышения эффективности борьбы с уходом от правил КИК Минфин может ввести дополнительный критерий - критерий центра жизненных интересов. Под ним подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, семьи, пишут "Ведомости".

Предложения войдут в основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики, говорит представитель Минфина. Поправки, если они будут приняты, приблизят российские правила к международным и коснутся богатейших людей, которые сейчас проводят за рубежом до полугода ради уклонения от уплаты налогов. По оценкам экспертов, бюджет может получить весомую сумму.

Как сообщало Накануне.RU, третий этап амнистии капиталов в России продлится до 29 февраля 2020 г. Закон распространяет гарантии освобождения от административной и уголовной ответственности за налоговые нарушения на тех, кто подал декларации в рамках третьей волны.