04 Октября 2020
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Общество За рубежом
Ирина Шейк (2018) | Фото:instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк снова свободна: российская модель рассталась с Брэдли Купером

Голливудский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк расстались после четырех лет совместной жизни. В марте 2017 года у пары родилась дочь Леа де Сейн Шейк Купер.

Отношения Брэдли и Ирины всегда были окутаны туманом. Они долго не подтверждали начало романа, скрывали интересное положение Ирины, а теперь, очевидно, не станут комментировать расставание.

Впрочем, совместные фотографии семьи были красноречивее любых заявлений. Пара (а потом и троица) много времени проводила вместе, часто к ним присоединялась либо мама Ирины, либо Брэдли, они часто путешествовали и вместе выходили на красную ковровую дорожку.

Проблемы, по слухам, начались после съемок Купера в фильме "Звезда родилась" вместе с певицей Леди Гагой. Они изображали влюбленную пару, и в окружении Купера начали говорить, что искра между актерами на съемочной площадке тоже проскочила. Да что на съемках: Гага смотрела влюбленными глазами на Брэдли на всех совместных презентациях, а на "Оскаре" так и вовсе чуть не начала целоваться с партнером на сцене. И все это – на глазах у Ирины, сидевшей в зрительном зале.

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Ирина Шейк снова свободна: российская модель рассталась с Брэдли Купером

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Теги: ирина шейк, брэдли купер, леди гага, развод



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