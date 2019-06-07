04 Октября 2020
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пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

Десятки пилотов-выпускников ЮУрГУ остались без работы по всей стране

В России несколько десятков пилотов, которые являются выпускниками ЮУрГУ остались без работы - их дипломы признаны недействительными, об этом пишет "Коммерсантъ".

Летчики подали иски в суд, однако фемида подтвердила законность действий Росавиации, которая аннулировала профессиональные свидетельства пилотов.

В ЮУрГУ летчики сдавали теорию, после этого проходили практику в учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа". Суды решили, что эти учебные заведения не могут обучать летчиков, так как у них не было необходимых сертификатов и лицензий.

Глава ЧЛУГА Александр Матусевич заявил "Коммерсанту", что за годы обучения здесь занимались более 300 пилотов.

"Часть пилотов смогли зарубежом получить документы и сейчас продолжают летать", - отметил Матусевич.

Напомним, весной прошлого года Росавиация аннулировала свидетельства 60 летчиков, которые проходили обучение в "ЧелАвиа". Переподготовку тут проходил и второй пилот самолета Ан-148 Сергей Гамбарян, который разбился в Московской области зимой 2018 года.

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Десятки пилотов-выпускников ЮУрГУ остались без работы по всей стране

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Теги: пилоты, ЧелАвиа, ЮУрГУ, дипломы, полеты, работа



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