04 Октября 2020
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Уралкалий Трейдинг, ПМЭФ, соглашения (2019) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий" заключил специнвестконтракты с Минпромторгом РФ и Пермским краем

На Петербургском международном экономическом форуме были подписаны трехсторонние специальные инвестконтракты между министерством промышленности и торговли РФ, Прикамьем и "Уралкалием", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".
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Цель соглашений - стимулирование инвестиционной деятельности в сфере отечественной промышленности. Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Пермского края Максим Решетников и гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

"Уралкалий" планирует увеличить производство калийных удобрений в Прикамье. Для этого компания реализует два новых проекта - Соликамск-2 и Половодовский калийный комбинат мощностью 2,3 и 2,8 млн тонн соответственно. Благодаря специнвестконтрактам компания освобождается от налога на прибыль до 2026 года и налога на имущество до 2029 г. Начало производства по этим СПИК "Уралкалий" планирует в 2024 г - Соликамск-2 и в 2027 г. Половодовский калийный комбинат. Общий объем инвестиций в проекты в рамках СПИК составит около 155 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест — около 1900.

"Успешная реализация проектов позволит увеличить присутствие России на мировых экспортных рынках и поддержит рост внутреннего потребления удобрений. Кроме того, это обеспечит создание новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также в смежных отраслях, связанных с функционированием объекта, и существенно увеличит объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - прокомментировал соглашение министр промышленности Денис Мантуров.

Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов выразил признательность руководству Минпромторга России и Пермского края за готовность оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов.

"Специнвестконтракты уже стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство, и их появление стало для компании своевременным при принятии нами решения о запуске инвестиций и начале активного строительства", - заявил он.

Кроме того, соглашение о совместном развитии логистических проектов "Уралкалий" заключил с "РЖД Логистика" — компанией, занимающаяся комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий.

В соответствии с подписанным документом стороны намерены проработать возможность организации экспортных контейнерных перевозок продукции "Уралкалия" из России в Китай, формирования порожних маршрутов, а также увеличения доли маршрутизации порожних вагонов Компании из Китая в Россию. "РЖД Логистика" в свою очередь планирует использовать подвижной состав, а также иное оборудование "Уралкалия" на рыночных условиях при реализации проектов по развитию перевозок экспортной продукции.

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"Уралкалий" заключил специнвестконтракты с Минпромторгом РФ и Пермским краем

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Теги: Уралкалий, специнвестконтракт, Минпромторг, Денис Мантуров, Дмитрий Осипов



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Ранее 18.02.2020 13:55 Мск "Мы заинтересованы в сотрудничестве на десятки лет". Глава Прикамья обсудил с гендиректором "Уралкалия" заключённые инвестконтракты

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