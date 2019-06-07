В финале Лиги наций встретятся сборные Нидерландов и Португалии

Сборная Нидерландов одержала победу над сборной Англии в полуфинальном матче Лиги наций. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:1 (в основное - 1:1).

Единственный мяч у англичан забил Маркус Рэшфорд. Кайл Уокер стал автором автогола, а еще два мяча в составе голландской сборной забили Матейс де Лигт и Куинси Промес.

В финальной игре "оранжевым" предстоит встретиться с Португалией, которая в 1/2 финала одолела Швейцарию со счетом 3:1. Решающий матч пройдет 9 июня.