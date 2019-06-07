04 Октября 2020
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Квинси Промес, Мемфис Депай (2019) | Фото: globallookpress.com

В финале Лиги наций встретятся сборные Нидерландов и Португалии

Сборная Нидерландов одержала победу над сборной Англии в полуфинальном матче Лиги наций. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:1 (в основное - 1:1).

Единственный мяч у англичан забил Маркус Рэшфорд. Кайл Уокер стал автором автогола, а еще два мяча в составе голландской сборной забили Матейс де Лигт и Куинси Промес.

В финальной игре "оранжевым" предстоит встретиться с Португалией, которая в 1/2 финала одолела Швейцарию со счетом 3:1. Решающий матч пройдет 9 июня.

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В финале Лиги наций встретятся сборные Нидерландов и Португалии

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Теги: Нидерланды, Португалия, Лига наций, финал



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 08:20 Мск Португалия стала первым победителем Лиги наций

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