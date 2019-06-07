Дочь Пескова извинилась за слова о гомосексуализме и исламе

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова извинилась за свои слова о смертной казни и гомосексуалистах.

Накануне девушка решила ответить на вопросы подписчиков. В последнее время Лиза ударилась в изучение ислама, но при этом она много времени проводит в Европе, так скажем, совмещает два мира с совершенно разными этическими нормами.

И вот Лизу спрашивают: "Извините, но тот факт, что в исламе гомосексуализм карается смертью, вас не смущает?". Пескова отвечает: "Нет. Есть законы природы. Такие вещи для меня – харам (нечто запретное – действие или явление – в исламской традиции – прим. ред.)" (здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация автора в цитатах сохранены – прим. ред.).

Потом этот "вопрос-ответ" Пескова удалила и написала пост: "Прошу прощения за сегодняшний инцидент. Мне был задан вопрос, на который я ответила не подумав. Разумеется, никто не может одобрять и совершать насилие над людьми".

Интересно, что чуть ранее в "вопросах-ответах" Пескова на вопрос, что бы она сама себе посоветовала три года назад, ответила: "Тщательно проверять информацию в любой жизненной ситуации и не связываться с тем, в чем не разбираешься (даже если искренне хочется)". Странно, что даже сейчас девушка не следует собственным советам.

Пескова известна своими неоднозначными высказываниями. Так, например, она не в курсе значения слова "судопроизводство" – Лиза считает, что это как-то связано со строительством кораблей.