Фестиваль в Новосибирске посвятят 140-летию Сталина

Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы "День правды", организуемый новосибирским обкомом КПРФ, в этом году посвятят 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома, мероприятие пройдет 8 июня в Первомайском сквере.

В нем примут участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

В парке развернут множество тематических площадок: дискуссионная площадка "Сталин и современность", детская площадка "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!".

Также будут организованы спортивные и интерактивные площадки. Например, "Товарищ Сталин - лучший друг физкультурников", "Сталин и культура" и "Сталинская экономика - было дело и цены снижали".

Отмечается, что гостей праздника ждет обширная музыкальная программа. Завершится фестиваль флешмобом "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" и фейерверком.

Как сообщало Накануне.RU, в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину в Новосибирске.

Установка монумента стала успешным примером сотрудничества левых сил: идея увековечить память Генералиссимуса Советского Союза принадлежала активистам-общественникам, однако Худсовет при администрации города неизменно отказывал в согласовании размещения скульптуры в центре Новосибирска. Компромиссным решением стало воздвижение монумента на территории обкома КПРФ.