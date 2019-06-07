Фестиваль в Новосибирске посвятят 140-летию Сталина

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские кофты спб вот

Общество Сибирский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Фестиваль в Новосибирске посвятят 140-летию Сталина

Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы "День правды", организуемый новосибирским обкомом КПРФ, в этом году посвятят 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома, мероприятие пройдет 8 июня в Первомайском сквере.

В нем примут участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

В парке развернут множество тематических площадок: дискуссионная площадка "Сталин и современность", детская площадка "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!".

Также будут организованы спортивные и интерактивные площадки. Например, "Товарищ Сталин - лучший друг физкультурников", "Сталин и культура" и "Сталинская экономика - было дело и цены снижали".

Отмечается, что гостей праздника ждет обширная музыкальная программа. Завершится фестиваль флешмобом "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" и фейерверком.

Как сообщало Накануне.RU, в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину в Новосибирске.

Установка монумента стала успешным примером сотрудничества левых сил: идея увековечить память Генералиссимуса Советского Союза принадлежала активистам-общественникам, однако Худсовет при администрации города неизменно отказывал в согласовании размещения скульптуры в центре Новосибирска. Компромиссным решением стало воздвижение монумента на территории обкома КПРФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фестиваль в Новосибирске посвятят 140-летию Сталина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фестиваль, иосиф сталин, новосибирск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2019 12:30 Мск Фестиваль в Новосибирске будет посвящён Сталину уже во второй раз

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети