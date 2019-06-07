04 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Установлен организатор убийства бизнесмена Калмановича

Следственные органы столицы сообщили о задержании организатора убийства известного российского бизнесмена Шабтая Калмановича, пишет "Интерфакс".

Такое заявление сделал следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривался вопрос об аресте одного из подозреваемых по уголовному делу.

Имя организатора убийства следователь не назвал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, силовики задержали трех человек, которые подозреваются в убийстве бизнесмена.

Уголовное дело не могли раскрыть почти 10 лет. Калмановича расстреляли в 2009 году, 2 ноября в Москве в районе Краснопреснеской набережной неустановленные лица на "Приоре" поравнялись с машиной бизнесмена и открыли огонь из автоматического оружия. После обстрела автомобиля стрелявшие скрылись, водитель автомобиля "Мерседес" попытался их преследовать, но через некоторое время был вынужден остановиться на Новодевичьей набережной, так как получил тяжелые огнестрельные ранения.

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Установлен организатор убийства бизнесмена Калмановича

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Теги: Шабтай Калманович, подозреваемые, убийство, задержание, организатор



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