04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге за долг в миллион арестована кислородная станция на Химмаше

В Екатеринбурге за крупный долг арестовано здание кислородной станции на Химмаше.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, фирма по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации задолжала предприятию по подаче горячей воды порядка миллиона рублей за потребленные ресурсы. При этом платить по счетам организация не торопилась.

Тогда судебными приставами у предприятия-должника было арестовано здание кислородной станции площадью более тысячи квадратных метров в Хибиногорском переулке. Его оставили должнику с правом ограниченного пользования.

Теперь по истечении срока, данного для погашения задолженности, имущество будет оценено и передано на реализацию. Если же продать не удастся, то его предложат взыскателю.

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В Екатеринбурге за долг в миллион арестована кислородная станция на Химмаше

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Теги: приставы, станция, арест, Екатеринбург



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