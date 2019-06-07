В Екатеринбурге за долг в миллион арестована кислородная станция на Химмаше

В Екатеринбурге за крупный долг арестовано здание кислородной станции на Химмаше.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, фирма по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации задолжала предприятию по подаче горячей воды порядка миллиона рублей за потребленные ресурсы. При этом платить по счетам организация не торопилась.

Тогда судебными приставами у предприятия-должника было арестовано здание кислородной станции площадью более тысячи квадратных метров в Хибиногорском переулке. Его оставили должнику с правом ограниченного пользования.

Теперь по истечении срока, данного для погашения задолженности, имущество будет оценено и передано на реализацию. Если же продать не удастся, то его предложат взыскателю.