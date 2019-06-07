Shell получит доступ к ямальским месторождениям

Shell получит 50% в уставном капитале "Меретояханефтегаза", которая владеет лицензией на Меретояхинское месторождение в Ямало-ненецком автономном округе. Документы по сделку купли-продажи с "Газпром нефтью" Shell подписала на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российской компании.

На базе "Меретояханефтегаза" будет создано СП, которое получит лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Общие гелогический запасы участков - 1,1 млрд т нефти. Закрытие сделки планируется в конце 2019 — начале 2020 г.

Гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков добавил, что компания будет рассматривать совместные проекты с Shell за рубежом.

Напомним, СП "Газпром нефти" и Shell "Салым Петролеум Девелопмент" с 2003 г. занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений в Югре.