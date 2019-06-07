04 Октября 2020
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Владимир Мединский министр культуры рф (2012) | Фото: Накануне.RU

Мединский одобрил американский сериал "Чернобыль" и пообещал российский ответ

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что популярный нынче сериал "Чернобыль" снят с уважением к участникам трагедии.
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На данный момент, судя по оценкам Internet Movie Database (IMDB), "Чернобыль" является самым популярным сериалом в истории.

Как сообщает РИА Новости, Мединский высоко оценил продукт американского кинематографа. По его словам, события 1986 года хотя и показаны с уважением к простым людям, но это "чужая для американцев боль".

кадр из сериала "Чернобыль"(2019)|Фото: tjournal.ru

Кадр из сериала

Министр добавил, что в России также готовятся проекты на эту тему. По его мнению, они должны стать более личными и приближенными к реальности.

Как напоминает ПолитЭксперт, недавно Владимир Мединский положительно отозвался о фильме "Донбасс. Окраина". Он отметил, что лента является весомым шагом в осмыслении событий новейшей истории.

Ранее стало известно, что российский сериал про Чернобыль должен выйти в 2019 году на НТВ. В главной роли занят актер Игорь Петренко.

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Мединский одобрил американский сериал "Чернобыль" и пообещал российский ответ

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Теги: Мединский, Чернобыль, сериал



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