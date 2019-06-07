В США суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей
Суд в Канзасе приговорил гражданку России Богдану Осипову-Мобли к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей.
Женщину обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись.
В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом.
Также Осипова признана виновной по двум пунктам обвинения в попытке вымогательства денег у отца ребенка.
Как передает Regnum, суд потребовал от гражданки РФ вернуть детей в США.
Напомним, согласно решению российского суда, оба ребенка должны жить с матерью. Дети сейчас находятся в Калининградской области.