В США суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей

Суд в Канзасе приговорил гражданку России Богдану Осипову-Мобли к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей.

Женщину обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись.

В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом.

Также Осипова признана виновной по двум пунктам обвинения в попытке вымогательства денег у отца ребенка.

Как передает Regnum, суд потребовал от гражданки РФ вернуть детей в США.

Напомним, согласно решению российского суда, оба ребенка должны жить с матерью. Дети сейчас находятся в Калининградской области.