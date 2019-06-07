Павел Дуров отказался от еды на месяц – собирается "прочистить мозг" и перезагрузить тело

34-летний основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что откажется от еды на месяц. Об этом своем решении он написал большой пост в своем telegram-канале.

"Я большой сторонник самоограничения. За последние 15 лет я не употреблял ни алкоголь, ни кофеин, ни мясо, ни таблетки, ни фастфуд. Для здоровья это дало хорошие результаты: повышенная температура у меня была только один раз за последние 15 лет. Обычно я просто не болею", - пишет Дуров.

Он добавляет, что год назад перестал употреблять в пищу глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу. "Я сделал это, чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины", - рассказывает Павел. Также разработчик и бизнесмен каждый год плавает в ледяной воде в Финлянлии или Швейцарии (тоже для улучшения силы воли), в мае этого года он начал питаться только рыбой и морепродуктами. "Если у вас есть ежедневный доступ к только что пойманной дикой рыбе – определенно рекомендую эту диету для повышения продуктивности. В отличие от фермерского мяса или продуктов сельского хозяйства, которые были введены в нашу диету сравнительно недавно (примерно 15 тыс. лет назад) дикая рыба, приготовленная на огне – это то, что наши предки употребляли, эволюционируя в течение последнего миллиона лет", - объясняет свою диету Дуров.

И дальше пишет, что попробует месяц не есть вообще никакой пищи. Он уже пробовал не есть в течение шести дней и говорит, что чувствует себя прекрасно. "Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, я много сделал для управления своими компаниями", - рассказывает бизнесмен.

"Пост – отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную системы, а также дать иммунной системе работать над другими вещами помимо очистки постоянно поступающей пищи. Наши предки – охотники-собиратели – иногда не ели в течение длительных периодов времени, поэтому наше тело готово к голоданию, по крайней мере, один раз в год. Вот почему в большинстве религий существует пост – он полезен и необходим как для тела, так и для ума", - подытоживает Дуров.

Дуров считает, что может потерять "некоторое количество мышечной массы", но зато он рассчитывает придумать новые идеи для Telegram. Весьма вовремя, ведь буквально накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал новые способы блокировки этого мессенджера в России. Правда, Жаров не говорил о намерении отказаться от еды.