Депутат заксобрания Пермского края взят под стражу по обвинению в ложном доносе

Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Илья Кузьмин до 25 июля будет находиться под стражей. Решение об избрании меры пресечения принял соликамский городской суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Кузьмин обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

В феврале депутат рассказал о нападении на него: неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска.