На ПМЭФ раскрыли секрет успеха экономики Тюменской области

Тюменская область в рейтинге инновационных регионов демонстрирует самую хорошую динамику: за пять лет регион переместился на 35 позиций. Успех объясняется региональной программой привлечения инвестиций, рассказал на сессии Петербургского форума руководитель Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

По словам Федотова, многие субъекты составляют программы, руководствуясь исключительно указаниями федерального центра, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Тюменской области принята своя инвестиционная программа, которая основана не только на задачах, спущенных из федерального центра. В ее основе - собственная инновационная политика региона, которая сыграла на положительную динамику", - рассказал Федотов.

Он отметил, что лучшую практику имеют субъекты, которые имеют свои программы инноразвития.