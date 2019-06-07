"Пятерочки" и "Перекрестки" займутся сбором пластика

В московских магазинах "Пятерочка", "Перекресток", и "Карусель" установят автоматы для использованных пластиковых бутылок.

Как сообщил главный исполнительный директор группы компаний X5 Retail Group Игорь Шехтерман, принимаемые у населения пластиковые бутылки затем будут перерабатываться.

Изначально программу запустят в Москве, а если все пройдет удачно — распространят и на другие регионы, сообщает "Коммерсант".

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием" для страны.

При этом, по словам генпрокурора, "ситуация еще не приобрела необратимого характера". Однако если ее не решать, она может приобрести масштаб настоящего коллапса, подчеркнул он.

Чайка добавил, что сегодня 239 из 445 действующих полигонов заполнены мусором наполовину.