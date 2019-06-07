Газпром нефть, правительство Тюменской области и ТюмГУ создадут научно-образовательный центр в Тюмени

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях стратегического партнерства между "Газпром нефтью", правительством Тюменской области и Тюменским государственным университетом.

Как сообщила Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти", стороны договорились о совместной работе по созданию научно-образовательного центра в Тюмени. Он станет одним из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых в рамках федерального национального проекта "Наука" в российских регионах. Центр объединит научные потенциалы "Газпром нефти" и вузов, исследовательских центров Тюменской области и входящих в нее Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На базе центра будут выполняться совместные научно-исследовательские проекты, разрабатываться технологии и готовиться кадры для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, стороны договорились о реализации совместных образовательных программ магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования, проведении конференций, сессий и семинаров.