04 Октября 2020
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Наука и техника
ТюмГУ, тюменский государственный университет (2016) | Фото: park72.ru

Газпром нефть, правительство Тюменской области и ТюмГУ создадут научно-образовательный центр в Тюмени

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях стратегического партнерства между "Газпром нефтью", правительством Тюменской области и Тюменским государственным университетом.

Как сообщила Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти", стороны договорились о совместной работе по созданию научно-образовательного центра в Тюмени. Он станет одним из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых в рамках федерального национального проекта "Наука" в российских регионах. Центр объединит научные потенциалы "Газпром нефти" и вузов, исследовательских центров Тюменской области и входящих в нее Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На базе центра будут выполняться совместные научно-исследовательские проекты, разрабатываться технологии и готовиться кадры для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, стороны договорились о реализации совместных образовательных программ магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования, проведении конференций, сессий и семинаров.

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Газпром нефть, правительство Тюменской области и ТюмГУ создадут научно-образовательный центр в Тюмени

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Теги: Газпром нефть, Тюменская область, ТюмГУ



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