Козак: Правительство не будет замораживать цены на бензин

Оснований для продления соглашения правительства и нефтяников по стабилизации цен на топливо после 1 июля на данный момент не существует.

Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак. "На сегодняшний день из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашения после 1 июля, нет", - сказал он.

Вице-премьер при этом не исключил возможности значительных изменений на рынке до конца месяца. По его словам, в этом случае кабмин может пойти на любые договоренности, "чтобы выполнить обязательства перед российскими гражданами", сообщает "Россия-24".

Как сообщалось ранее, ФАС попытается сдержать оптовые цены на бензин, обязав независимые НПЗ регулярно продавать нефтепродукты на бирже. Об инициативе рассказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже.

Правительство примет решение до 30 июня, к моменту завершения сделки с нефтяниками о заморозке розничных цен. Продление соглашения на данный момент не обсуждается.

ФАС выдала предписание руководителю Независимого топливного союза из-за заявлений о скором росте цен на бензин, Павла Баженова заподозрили в манипулировании рынков. Эксперты в ответ на это заявили, что цены на топливо будут расти не из-за оценок и прогнозов, а из-за отсутствия реальных мер по сдерживанию со стороны Правительства.