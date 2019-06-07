04 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2004) | Фото

Исследование: белое мясо такое же вредное, как и красное

Ученые сообщили о вреде белого мяса, что повергло в шок всех приверженцев здорового питания.

Как показали последние исследования, оно оказалось таким же вредным, как и красное. В настоящее время говядину, свинину и баранину многие полностью исключают из своего рациона, потому это мясо уровня "плохого" холестерина в крови, а значит, ударяет по здоровью сердечно-сосудистой системы.

Взамен люди выбирают диетическую курятину, которая, как выяснилось, на самом деле вредна ничуть не меньше.

По этой причине эксперты советуют желающим оздоравливать свой организм остановить свой выбор на овощах, бобовых и молочных продуктах, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, серьезная опасность для здоровья может возникнуть при регулярном употреблении красного мяса и печени, выяснили американские исследователи. Ученые провели эксперимент с тремя группами добровольцев, часть из которых были вегетарианцами, часть питалась белым мясом, часть - красным.

Именно в анализах третьей группы ученые обнаружили повышенную концентрацию триметиламин N-оксида (ТМАО). Вещество считают ответственным за повышение риска развития заболеваний сердца и сосудов.

Ранее шведские исследователи заявили, что питание мясом, подвергшимся технологической обработке (к примеру, сосисками или беконом), может вести к раку поджелудочной железы.

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Исследование: белое мясо такое же вредное, как и красное

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Теги: мясо, питание



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