Лондон назвал условия улучшения отношений с Москвой

Отношения России и Великобритании могут улучшиться только при условии изменения "поведения" Москвы.

Такое заявление сделала представитель премьер-министра британского правительства Терезы Мэй Элисон Доннелли. Так Лондон прокомментировал слова президента России Владимира Путина, ранее призвавшего власти страны "перевернуть страницу со шпионами и покушениями". Российский лидер также выразил надежду, что британские власти не будут искусственно раздувать антироссийские настроения при новом премьер-министре.

Как считает Доннелли, поведение Россия якобы подрывает позиции Москвы на международной арене в качестве ответственного партнера, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что правительство Британии планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию против России и Китая.

Предполагается, что парламентарии должны будут предоставлять отчет о своих активах, связанных с Москвой и Пекином. Таким образом, планируется бороться с попытками "лоббировать" интересы РФ и КНР. Также правительство планирует ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных разведчиков и выдворять их из страны, даже если они находятся на ее территории легально.

Как сообщил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес работа над законопроектом о шпионаже началась после инцидента в Солсбери.