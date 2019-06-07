04 Октября 2020
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Политика В России
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Путин: Россия не будет продлевать СНВ-3

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна не будет продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого никто не хочет.

"Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких, а в 2021 году всё закончится", — заявил глава государства.

По его словам, Россия обогнала конкурентов по созданию систем гипероружия и может обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу, сообщают "Известия".

Ранее Путин заявил о том, что в России должны появиться средства защиты от гиперзвукового оружия - раньше, чем такое оружие появится у других стран. "Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", - сказал глава государства.

Напомним, российский "Авангард", который неуязвим для американской ПВО, называют наиболее современным вооружением. Этоновейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

В США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

инфографика Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ 1,2,3(2013)|Фото: Накануне.RU

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Путин: Россия не будет продлевать СНВ-3

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Теги: СНВ-3, оружие, Путин



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