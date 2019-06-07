В Роскомнадзоре сообщили о новом способе блокировки Telegram

Роскомнадзор разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера Telegram.

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. "Если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем, и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем", — указал он.

Жаров отметил, что противодействие по IP-протоколу, которое применяется с момента начала попытки заблокировать Telegram на территории России, "дает очень нестойкий эффект". Он признал, что любое приложение, к которым относится и Telegram, гораздо сложнее.

Жаров дал обещание, что "Telegram продолжит зависать", сообщает РИА "Новости".

Напомним, история борьбы Роскомнадзора с мессенджером "Телеграм" началась еще в середине апреля, и так до сих пор не закончилась - последний держит оборону и спокойно работает. Ведомство же, не признавая ошибок и промахов, продолжает рубить с плеча.

В конце 2018 года стало известно, что Роскомнадзор планирует потратить на борьбу с блокировкой Telegram 20 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, половина пользователей мессенжера Telegram не замечают блокировки. Еще 45% ее активно обходят. Аудитория "тележки" уже превысила ту, что была до блокировки. Таковы данные исследования, проведенного сервисом аналитики TGStat.ru.

В результатах за текущий год, опубликованных аналитиками, отмечается рост аудитории телеграм-каналов, которые становятся полноценными медиа.