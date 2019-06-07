04 Октября 2020
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коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

Голикова: Россиянок поддержат за рождение первенца

Кабмин разрабатывает меры для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза. При этом, какие именно меры будут приняты в этих целях - не уточняется. "Мы продолжаем и будем дальше обсуждать вопросы эффективности той поддержки, которая сейчас действует", — отметила Голикова, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в России действует материнский капитал - форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего детей, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Как сообщалось ранее, в России может появиться субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Так называемый отцовский капитал можно будет получить при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

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Голикова: Россиянок поддержат за рождение первенца

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Теги: семья, дети, маткапитал



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Ранее 29.05.2019 06:56 Мск В России может появиться отцовский капитал

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