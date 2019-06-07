СМИ: Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь

Главный редактор RT и РИА "Новости" Маргарита Симоньян госпитализирована.

Это произошло после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы".

Симоньян на своей странице в Telegram написала, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать вопросы и снимать на камеру.

"Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет [главного редактора "Эхо Москвы" Алексея] Венедиктова", — написала Симоньян.

Она подчеркнула, что беременна.

Напомним, 39-летняя глава телеканала RT находится в ожидании третьего ребенка от своего гражданского супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Пикантности истории придает тот факт, что с 2012 года Тигран фактически живет с Маргаритой, а развод с предыдущей женой – актрисой Аленой Хмельницкой – он оформил только в 2014 году. От каждой из женщин у Кеосаяна двое детей, но скоро "вести в счете" будет Маргарита.