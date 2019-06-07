СМИ: Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО
Маргарита Симоньян (2012) | Фото:akado.ru

СМИ: Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь

Главный редактор RT и РИА "Новости" Маргарита Симоньян госпитализирована.

Это произошло после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы".

Симоньян на своей странице в Telegram написала, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать вопросы и снимать на камеру.

"Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет [главного редактора "Эхо Москвы" Алексея] Венедиктова", — написала Симоньян.

Она подчеркнула, что беременна.

Напомним, 39-летняя глава телеканала RT находится в ожидании третьего ребенка от своего гражданского супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Пикантности истории придает тот факт, что с 2012 года Тигран фактически живет с Маргаритой, а развод с предыдущей женой – актрисой Аленой Хмельницкой – он оформил только в 2014 году. От каждой из женщин у Кеосаяна двое детей, но скоро "вести в счете" будет Маргарита.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Симоньян, ФБК, Соболь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2019 15:39 Мск Маргарита Симоньян вышла из больницы, куда ее увезли накануне с угрозой выкидыша
Ранее 07.06.2019 10:04 Мск Муж Маргариты Симоньян обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети