"В октябре еще мы писали - ответа нет". Зауральское казачество просит Шумкова об официальной встрече

В конце мая этого года в Екатеринбурге на совещании у полпреда президента в УрФО врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сделал неожиданное заявление - он отметил, что нужно больше и активнее привлекать казаков для охраны государственной границы. Курганская область, как известно - приграничный регион. По ту сторону "забора" находится республика Казахстан и практически каждую неделю пограничники ФСБ ловят нарушителей и залетных "гостей".

По мнению Шумкова, участие официальных казаков в охране границ является историческим.

"Это сложный процесс, но эта система работала более 100 лет и подтвердила свою эффективность. Система сыграла роль и в создании и развитии государства", - отметил Вадим Шумков.

С главой региона полностью согласен единственный официальный реестровый атаман в регионе - атаман Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Александр Зайцев. В разговоре с Накануне.RU он отметил, что еще в октябре прошлого года Шумкову было направлено официальное письмо с просьбой о встрече, которое врио губернатора до сих пор игнорирует.

"В октябре мы написали письмо, но никакого ответа до сих пор не было. Он - врио губернатора области, я - атаман области официально. Мы просили организовать встречу. У меня много предложений по охране государственной границы. У нас наработки ведутся еще с 90-х годов прошлого века. И эта работа была отмечена на самом высоком уровне - есть грамоты, благодарственные письма. У нас построена вышка пограничная, передан таможенный переход в Неверовской. У нас в станице около 100 человек - это официальная пожарная дружина, также есть дружина по охране общественного порядка", - рассказал атаман.

По словам Зайцева, на сегодняшний день 2005 человек являются членами казачьего общества, а казаков, согласовавших свои обязательства по несению службы, около 1000: 600 человек - это полиция, 300 - пограничники и 100 - МЧС. Почти все они живут, работают и служат в станице Неверовской в Макушинском районе Курганской области.

"Мы вычисляем нарушителей границы, обустраиваем приграничную зону, всегда помогаем пограничникам в совместных нарядах. Работа "на земле" так скажем, она ведется и не прекращалась", - отметил Зайцев.

Повышение роли казаков в охране общественного порядка, направление казачьей молодежи для службы в вооруженных силах неоднократно обсуждались и на заседаниях рабочей группы по делам казачества в правительстве Курганской области. В прошлом году казачьи дружины совместно с пограничными отрядами участвовали в 75 оперативно-профилактических мероприятиях по защите государственной границы. Казаками и пожарными командами проведены более 530 подворовых обходов, свыше 950 жителей области проинструктированы о мерах пожарной безопасности.

Стоит отметить, что на территории Курганской области действует несколько казачьих обществ, однако только Зауральское отдельское входит в государственный реестр казачьих обществ. Это значит, что только казаки этого общества имеют право носить казачью форму, знаки различия, участвовать в культурно-массовых и других мероприятиях. Все остальные казаки - это так называемые "ряженые", которые не имеют к настоящим казачьим войскам никакого отношения.

Атаман Зайцев надеется встретиться с Вадимом Шумковым во время визита главы региона в Макушинский район, который состоится на следующей неделе.