В Кургане улицу Омскую закроют для движения транспорта на все лето

В Кургане на все лето закрывают для движения транспорта главный участок улицы Омской - там будут капитально ремонтировать коллектор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к данному ограничению движения, так как без перекрытия дороги качественный и полноценный ремонт невозможен.

"Заменят почти 1 км трубы. Работы продлятся с 6 июня по 30 сентября и будут вестись в несколько этапов. 6 июня начался подготовительный этап. Коммунальщики проложат временный коллектор. Работы будут организованы таким образом, чтобы одна полоса все же осталась свободной для проезда", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что проезд по трем полосам от автосалона "Форд" до улицы Щорса ограничат с 20 июня до 30 сентября.