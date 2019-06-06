Зеленский назвал условия для своей отставки

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для собственной отставки - тем самым он отреагировал на петицию за его уход с поста главы государства, которая набрала в интернете необходимые по закону 25 тыс. голосов.

Зеленский написал в Facebook, что конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост.

"Это - отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента и смерть", - написал Зеленский.

По его словам, в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 покинуть президентский пост он не может.