В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся

В Екатеринбурге полицейские нашли 36-летнего водителя, который 17 мая этого года на Сибирском тракте насмерть сбил пешехода.

Пострадавший шел по краю проезжей части, в этот момент на него наехала "Газель", от полученных травм пешеход скончался на месте аварии, а водитель скрылся, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

На месте ДТП инспекторы нашли часть бокового зеркала, удалось установить, что оно от автомобиля "Газель". Позже выяснили и госномер, а также владельца. Машину нашли во дворе - полицейские заметили, что зеркало заменено на новое, а на кузове есть следы повреждений.

После предъявления всех доказательств водитель сознался в том, что сбил человека.

Сейчас возбуждено уголовное дело.