04 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
давка, бургеры (2019) | Фото:vk.com ЧС Тюмень Сергей Орлов

"Куда катимся...". В Тюмени на раздаче бесплатных бургеров от Тимати произошла давка

В Тюмени на открытии бургерной российского рэпера Тимати произошла давка, об этом сообщают очевидцы ЧП в группе "Вконтакте" "ЧС Тюмень".

Тимати лично приехал в город, анонсировав перед этим бесплатную раздачу бургеров всем желающим. Площадь на Цветном бульваре в Тюмени, где сегодня открылся ресторан рэпера, была полна народа. В результате началась страшная давка, в которой пострадали четыре девушки, одна из которых беременна.

На данный момент точное количество пострадавших уточняется.

В социальных сетях жители Тюмени осуждают людей, которые готовы толкаться и стоять несколько часов в толпе ради того, чтобы им достался бесплатный фаст-фуд.

"Куда мы катимся... Это же просто вымирание нации, умственная отсталость", - написал пользователь Андрей.

давка, бургеры(2019)|Фото:vk.com ЧС Тюмень Сергей Орлов

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"Куда катимся...". В Тюмени на раздаче бесплатных бургеров от Тимати произошла давка

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Теги: Тимати, бургер, раздача, Тюмень, давка, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 12:31 Мск Тимати собирается доставлять одежду из коллекции "Армии России" на бронетранспортере

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