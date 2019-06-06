"Куда катимся...". В Тюмени на раздаче бесплатных бургеров от Тимати произошла давка

В Тюмени на открытии бургерной российского рэпера Тимати произошла давка, об этом сообщают очевидцы ЧП в группе "Вконтакте" "ЧС Тюмень".

Тимати лично приехал в город, анонсировав перед этим бесплатную раздачу бургеров всем желающим. Площадь на Цветном бульваре в Тюмени, где сегодня открылся ресторан рэпера, была полна народа. В результате началась страшная давка, в которой пострадали четыре девушки, одна из которых беременна.

На данный момент точное количество пострадавших уточняется.

В социальных сетях жители Тюмени осуждают людей, которые готовы толкаться и стоять несколько часов в толпе ради того, чтобы им достался бесплатный фаст-фуд.

"Куда мы катимся... Это же просто вымирание нации, умственная отсталость", - написал пользователь Андрей.