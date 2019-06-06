Куйвашев на полях ПМЭФ договорился с Минэком РФ о поддержке высокотехнологичных компаний

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился о поддержке свердловских высокотехнологичных компаний с Министерством экономического развития РФ. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, документ предполагает, помимо поддержки стабильно растущих высокотехнологических компаний Свердловской области, также привлечение внимания к проектам малых инновационных компаний, обладающих потенциалом значительного роста и экспорта своей продукции.

Стоит отметить, что Минэк с 2016 года реализует проект по поддержке компаний-лидеров, который получил название "Национальные чемпионы". Участие в нем принимают более 80 организаций, в том числе свердловские Naumen, Группа "СВЭЛ" и "СКБ Контур".

А одно из направлений проекта связано с запуском аналогичных механизмов в субъектах РФ под общим названием "Региональные чемпионы".

"Быстрорастущие технологические компании вносят весомый вклад в развитие экономики как отдельных регионов, так и всей страны. Они не только производят продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынке, но и способствуют укреплению имиджевых позиций территорий, создают новые рабочие места, меняют к лучшему уровень и качество жизни людей", – отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Отметим, что делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 6 и 7 июня работает на площадке Петербургского международного экономического форума. В программе представителей региона – заключение ряда соглашений о сотрудничестве с партнерами в сферах экономики, промышленности, цифровизации, экологии, социального развития.

В этом году на ПМЭФ установлен стенд Свердловской области, где представлены презентации региона, его экономического и инвестиционного потенциала. Площадь региональной экспозиции составляет 74 квадратных метра. Стенд оборудован touch-столом для демонстрации информации о Среднем Урале, мультимедийными панелями для презентации хода реализации национальных проектов в Свердловской области и экраном, на котором представлены крупные инвестиционные проекты – туристско-рекреационный кластер "Гора белая", "Контур-Парк", научный центр "Татищев" и Уральская высокоскоростная магистраль.