Югра выбирает главного по культуре. ПРОГРАММЫ кандидатов

В Югре выбирают главного по культуре. На пост главы департамента культуры автономного округа претендуют 12 успешных управленцев, подтвердивших свою эффективность на прежних местах работы. По традиции формирование команды Югры не обошло стороной ее жителей: кандидаты на должность главы культурного ведомства проходят общественный отбор, состоящий из нескольких этапов. В последний день мая претенденты представили свои программы профессиональному сообществу, а затем – выступили с ними на теледебатах в прямом эфире. Каждый из кандидатов защитил свою программу и прошел испытание. В течение суток югорчане могли отдать свой голос за понравившегося претендента. Теперь кандидатов ждет собеседование с членами комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе автономного округа, по итогам которого самые успешные участники отбора встретятся с губернатором округа Натальей Комаровой. О том, кто может стать новым главой департамента культуры Югры, - в материале Накануне.RU.

В первый день лета кандидаты приняли участие в теледебатах: за полтора часа они представили и защитили свои программы. Участникам был предложен новый формат проведения состязания – в режиме реального времени они выбирали испытание, которое им предстоит пройти, а именно: видеовопрос от человека культуры, вопрос от жителей региона, вопрос из социальных сетей, вопрос от оппонента и кейс – управленческие задачи, разработанные региональным институтом управления.

По результатам пройденных этапов у кандидатов сформировался персональный рейтинг, который будет учтен губернатором при принятии окончательного решения.

Зрительское голосование по итогам теледебатов определило лидера, им стал житель ямальского поселка Аксарка, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Завьялов, которого поддержали 1 тыс. 174 человек. На втором месте - не имеющий официального трудоустройства ханты-мансиец Константин Чернышев - 997 голосов. Третье место - у жительницы Ханты-Мансийска, заместителя директора департамента – начальника управления по внешним связям департамента общественных и внешних связей Югры Инны Аркановой. Она набрала 912 голосов.

Но это не окончательные результаты. Кандидатам предстоит пройти собеседование с членами комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы при губернаторе Югре, которое определит участников заключительного испытания – собеседования с Натальей Комаровой.

Встреча Натальи Комаровой с кандидатами на пост главы депспорта Югры в 2016 г.

Каждому из 12 претендентов на пост главы депкультуры удалось доказать свою осведомленность в культурной жизни округа и желание сделать ее лучше. Среди кандидатов – государственные и муниципальные служащие учреждений культуры, руководители художественных школ и творческих объединений, организаторы культурных мероприятий.

Программы кандидатов:

1. Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Завьялов из ямальского поселка Аксарка. Рейтинг – 1 тыс. 174 голоса.

"Считаю, что работа должна строиться только в команде, поэтому надеюсь попасть в классную команду профессионалов, которая сейчас работает", - заявил Роман Завьялов.

Среди приоритетных задач главы депкультуры Завьялов выделил усиление взаимодействия власти с культурными учреждениями, расширение информированности граждан о событиях культурной жизни, создание единого культурного пространства в регионе через поддержку новых культурных инициатив.

По мнению Романа Завьялова, в работе департамента культуры важно уделять внимание кадровому вопросу и усилению работы с населением.

2. Временно безработный житель Ханты-Мансийска Константин Чернышев с опытом работы АРТ-менеджером. Рейтинг – 997 голосов.

По словам Константина Чернышева, именно он стал автором бренда "Югра – мой дом".

"Я родился и вырос в Югре и не планирую отсюда никуда уезжать, потому что это мой дом, моя Югра. С моей руки это название превратилось в бренд региона, я горд этим!" – сообщил кандидат.

Константин Чернышев стремится повысить ценовую доступность культурных благ, развивать театр, поддерживать новые спектакли, развивать материально-техническую базу школ искусств.

"Только культура способна дать человеку разум", - подчеркнул претендент.

Чернышев ответил утвердительно на вопрос организатора фестивалей Максима Ярового о том, не пора ли перезагрузить событийную жизнь в Югре.

"Надо подключать к этому все социальные сферы и представителей из всех профессиональных сообществ. Уверен, что качественный культурный продукт не может быть сделан одним человеком, он может быть сделан только в команде - от любительских объединений до профессионального искусства", - сказал Константин Чернышов.

3. Заместитель директора – начальник управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидат экономических наук Инна Арканова. Рейтинг – 912 голосов.

"Я не подведу, вместе мы сможем больше!" – пообещала кандидат Инна Арканова.

Инна Арканова уверена, что культуру необходимо "развернуть лицом к людям": обновить библиотеки, открыть арт-резиденции. Культурным работникам следует поднять зарплаты.

"Каждый талант должен обрести свой голос и возможность для роста", - заметила замдиректора департамента общественных и внешних связей Югры.

Отвечая на вопрос о развитии киноиндустрии в округе, Инна Арканова подчеркнула, что к этому процессу необходимо вовлечь талантливую молодежь.

4. Начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики Югры Дмитрий Куликов. Рейтинг – 716 голосов.

"Культура нуждается в перезагрузке и свежем взгляде", - считает Дмитрий Куликов.

Для перезагрузки культурной жизни региона кандидат предлагает укрепить единое культурное пространство округа, создать уникальный образ Югры через взаимодействие культуры и туризма, реконструировать музеи, концертные залы и театры, отремонтировать памятники и парки, обеспечить всем необходимым художественные и музыкальные школы.

5. Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр "Открытый регион" Оксана Макеева. Рейтинг – 662 голоса.

"Я соединяла власть и людей, умею ценить людей и вести за собой команду профессионалов. Я считаю, что у культуры – женское лицо", - выступила Оксана Макеева.

Главное – привести гражданина в культуру, сделать так, чтобы музеи и театры не пустовали, считает кандидат.

Оксана Макеева планирует усовершенствовать управление сферой культуры в округе – провести ревизию сайтов и порталов культурных учреждений, реализовать общественные осуждения и краудсорсинговые проекты, вовлечь население в создание академической истории Югры, сформировать проект "Культура как связь поколений".

В качестве нового крупного культурного мероприятия кандидат предложила форум талантов.

6. Генеральный директор "Тюменского издательского дома" Алексей Двизов. Рейтинг – 486 голосов.

"Жители Югры должны видеть, слышать и чувствовать лучшее из того, что достигла культура современности. Нужно создать свою высшую школу в Югре, нужен свой институт культуры, Югра достойна своего большого симфонического оркестра, капеллы балета. Мы говорим о брендинге Югры, вот вам и брендинг", - выступил Алексей Двизов.

Кандидат уверен, что Югре необходима единая информационная площадка для музеев и театров.

7. Первый заместитель директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ирина Кибкало. Рейтинг – 480 голосов.

"В Югре - сильная команда, рядом с нами - профессионалы своего дела - госучреждения культуры. В своей работе мы опираемся на муниципальные учреждения. Мы единой командой идем вперед, видим цели", - заявила Ирина Кибкало.

По ее словам, округу необходима "тонкая культурная терапия": внедрение инновационных проектов, вовлечение волонтеров и некоммерческого сектора в сохранение объектов культурного наследия, привлечение общественности в культурную жизнь, создание культурных агломераций, которые обеспечили бы развитие отдельных территорий Югры.

8. Директор средней общеобразовательной школы №5 города Югорска Артур Латыпов. Рейтинг – 447 голосов.

Югру необходимо "открыть заново", считает Артур Латыпов. Поможет этому объединение творческих коллективов на предприятиях, создание музеев и художественных лагерей, а также развитие этнотуризма.

Артур Латыпов предлагает вовлечь в управление культурной политикой институты гражданского общества.

Отвечая на вопрос оппонента о том, как увлечь ребенка чтением, кандидат ответил, что главное – это живое общение. Родитель должен сам убрать смартфон и заинтересовать ребенка окружающим миром.

9. Преподаватель высшей категории детской школа искусств №2 Игорь Иванов. Рейтинг – 285 голосов.

"Иду трудиться на результат. Хочу стать крепким звеном в крепкой команде администрации управления округа", - заявил Игорь Иванов.

По мнению кандидата, проблемными вопросами остается обеспечение социокультурными объектами отдаленных районов и малых городов.

"Необходимо вернуть платное дополнительное образование, проработав предварительно систему субсидий для льготных иных категорий граждан. Отмена платы за обучение в детских школах искусств привела к изменению отношения электората к системе дополнительного образования в сфере культуры. Доступность обучения понизила уровень обучающихся. Нужно создать систему мотиваций, для у молодых специалистов, дать им возможность оставаться в округе, трудиться на благо себя и отрасли", - сказано в программе кандидата.

Игорю Иванову достался видеовопрос о том, какого крупного культурного учреждения не хватает региону. Автор напомнил о недавнем открытии в Когалыме филиала Малого театра.

"Не могу сказать так сразу, необходим анализ", - ответил кандидат.

10. Художественный руководитель Нижневартовского театра юного зрителя Василий Остривной. Рейтинг – 264 голоса.

Василий Остривной предлагает строить культурные учреждения с применением энергосберегающих технологий. По его мнению, необходимо развивать материально-техническую базу государственных культурных учреждений округа, сохранять лучшие образцы отечественного музыкального, драматического и изобразительного искусства, поддерживать творческую молодежь и формировать единое культурное пространство округа.

Отвечая на вопрос оппонента, Василий Остривной назвал три главных достижения в своей жизни: создание семьи, рождение дочери и строительство культурно-досугового центра "Арлекино" в Излучинске.

11. Заместитель директора МБУ "Молодежный центр" Ксения Ворожищева. Рейтинг – 223 голоса.

Ксения Ворожищева убеждена, что главное не количество культурных мероприятий, а их качество.

"Необходимо изменить подход к реализации плановых мероприятий: целесообразность и высокое качество услуг должны играть основополагающую роль. Приоритетным должно быть качество, а не количество проведенных мероприятий. В сельской местности и малых населенных пунктах, где зрительская аудитория малочисленна, нецелесообразно учреждениям образования, спорта, молодежной политики и культуры проводить аналогичные мероприятия одновременно. Продуктивнее консолидировать ресурсы и реализовать более значимые и глобальные проекты", - говорится в программе кандидата.

12. Председатель правления региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Ассоциация интеллектуальных и творческих сил Югры" Любовь Лыткина. Рейтинг – 59 голосов.

Любовь Лыткина предлагает укрепить материальную базу учреждений культуры с применением "точечного" индивидуального подхода к каждому из них, остановить отток профессиональных кадров в отраслевых секторах сферы культуры округа, обеспечить специалистов работой в округе, рассмотреть возможности возобновления деятельности филиалов Российской академии музыки им. Гнесиных, Уральской государственной архитектурно-художественной академии, усилить взаимодействие с НКО.

Отметим, что формат общественного отбора руководителей социальных ведомств Югра реализует с 2013 г. В процесс вовлечены все заинтересованные жители округа, в том числе профессиональное, экспертное сообщество. Благодаря открытости отбора главе региона удается формировать команду Югры с учетом запросов общества и ответов на вызовы времени.