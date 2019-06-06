03 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2004) | Фото: online.gazeta.lviv.ua

Кучма дал задний ход: Никакой блокады Донбасса нет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что никакой блокады Донбасса якобы и нет. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров в Минске и после резкой критики на Украине.
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Как сообщало Накануне.RU, по итогам вчерашней встречи в Минске стороны анонсировали переговоры о снятии экономической блокады. И заявление Кучмы вызывает вопрос: а что будут обсуждать через две недели, если, по его словам, "нет никакой экономической блокады"?

"Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада?" - спросил Кучма.

Он подчеркнул, что снятия блокады хотят ДНР и ЛНР, но сначала они должны дать ответ, как они собираются возвращать предприятия. Однако этот вопрос снимается при выполнении политической части Минских соглашений, чего Киев делать не хочет.

Кучма же призвал вначале провести международный аудит предприятий, перешедших под управление ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что некоторые украинские собственники не особенно и хотят получать предприятия обратно. В целом он признал, что снятие блокады порождает массу вопросов, которые крайней сложно решить, хотя она была введена Украиной в одностороннем порядке и точно так же может быть снята.

Подковырка вопроса состоит в том, что официально блокада была введена решением СНБО Украины 15 марта 2017 года в ответ на перевод украинских предприятий под внешнее управление, но последнее произошло как раз после многомесячной блокады Донбасса группами украинских "активистов", к которым официальный Киев будто бы был не причастен. Поэтому разрешение этого вопроса может затянуться на долгое время и подменить собой сами Минские соглашения. Возможно, намерения Киева прояснятся 19 июня, когда в Минске пройдет очередной раунд переговоров.

Украинские пользователи отмечают, что снятие блокады невыгодно прежде всего Киеву, так как это разрушит коррупционные схемы поставок донбасского угля через Россию по завышенной цене.

"Не ломайте Петины с Ахметовым угольные схемы Роттердам+. Они донецкий уголь возят через Роттердам и складывают бабосики себе в кармасики, а если только через линию разграничения, так Петя и Ренат слишком много потеряют", - написала Мария Климова.

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Кучма дал задний ход: Никакой блокады Донбасса нет

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, блокада, Леонид Кучма



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