Пермский край на ПМЭФ-2019 договорился с "Газпром нефтью" насчет производства технологий для освоения арктического шельфа

Пермский край на полях ПМЭФ-2019 подписал соглашение о взаимодействии с компанией "Газпром нефть", в ближайшее время стороны подпишут дорожную карту по выработке конкретных шагов при реализации сотрудничества в области производства технологий для освоения арктического шельфа, передает корреспондент Накануне.RU.

Настоящим соглашением стороны закрепили договоренности о развитии промышленной кооперации между пермскими предприятиями Прикамья и компанией "Газпром нефть шельф".

"Мы сегодня подписали меморандум, дорожную карту подпишем в ближайшее время. Главное - это документы, которые сопровождают реальные проекты", - прокомментировал глава Пермского края Максим Решетников по итогам церемонии подписания. Он также выразил благодарность представителям компании за оперативную организацию соответствующего соглашения.

В 2018 году объем закупок "Газпрома" у производственного бизнеса Пермского края составил около 9 млрд рублей. Власти региона ожидают в 2019 году увеличения этой цифры вдвое.

"У нас большая программа сотрудничества с "Газпромом", она имеет длинную 25-летнюю историю. Началось все с газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных электростанций, шаг за шагом продвигаемся. Очень важно, что это политика всей группы компаний "Газпром", в том числе и подразделения компании, которая занимается шельфовыми месторождениями", - прокомментировал губернатор.

"Когда поставили эту задачу, я не очень верил, что у нас быстро получится наладить наше взаимодействие. На сегодняшний момент 57 пермских компаний приняло участие в закупочной сессии "Газпром нефть шельф". Очень много предложений, идей. Есть продукты, которые явно имеет перспективу. Это и продукция "Новомета", наша кабельная продукция "Инкаба", "Мотовилиха" нашла проекты", - рассказал Решетников.

Решетников подчеркнул важность сотрудничества с компаниями - мировыми лидерами, "которые задают отраслевой стандарт". "Если продукции пермских компаний удается найти точки соприкосновения, это значит, что мы производим реально конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, это значит, что у нас появляются рабочие места, налоговые поступления, и идет развитие", - заявил губернатор.

В свою очередь в "Газпроме" выразили заинтересованность в сотрудничестве по поставке различного оборудования, которое можно использовать на шельфе.

"Думаю, если есть возможность пермских предприятий поставить нам соответствующее оборудование, мы будем с удовольствием это рассматривать. Качество продукции, которую пермские компании нам предоставляют, не хуже западных конкурентов", - заявил представитель холдинга.