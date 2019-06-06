Пермский край на ПМЭФ-2019 договорился с "Газпром нефтью" насчет производства технологий для освоения арктического шельфа

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Пермский край Москва
(2019) | Фото: Накануне.RU

Пермский край на ПМЭФ-2019 договорился с "Газпром нефтью" насчет производства технологий для освоения арктического шельфа

Пермский край на полях ПМЭФ-2019 подписал соглашение о взаимодействии с компанией "Газпром нефть", в ближайшее время стороны подпишут дорожную карту по выработке конкретных шагов при реализации сотрудничества в области производства технологий для освоения арктического шельфа, передает корреспондент Накануне.RU.

Настоящим соглашением стороны закрепили договоренности о развитии промышленной кооперации между пермскими предприятиями Прикамья и компанией "Газпром нефть шельф".

"Мы сегодня подписали меморандум, дорожную карту подпишем в ближайшее время. Главное - это документы, которые сопровождают реальные проекты", - прокомментировал глава Пермского края Максим Решетников по итогам церемонии подписания. Он также выразил благодарность представителям компании за оперативную организацию соответствующего соглашения. 

(2019)|Фото: Накануне.RU

В 2018 году объем закупок "Газпрома" у производственного бизнеса Пермского края составил около 9 млрд рублей. Власти региона ожидают в 2019 году увеличения этой цифры вдвое. 

"У нас большая программа сотрудничества с "Газпромом", она имеет длинную 25-летнюю историю. Началось все с газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных электростанций, шаг за шагом продвигаемся. Очень важно, что это политика всей группы компаний "Газпром", в том числе и подразделения компании, которая занимается шельфовыми месторождениями", - прокомментировал губернатор.

(2019)|Фото: Накануне.RU

"Когда поставили эту задачу, я не очень верил, что у нас быстро получится наладить наше взаимодействие. На сегодняшний момент 57 пермских компаний приняло участие в закупочной сессии "Газпром нефть шельф". Очень много предложений, идей. Есть продукты, которые явно имеет перспективу. Это и продукция "Новомета", наша кабельная продукция "Инкаба", "Мотовилиха" нашла проекты", - рассказал Решетников.

Решетников подчеркнул важность сотрудничества с компаниями - мировыми лидерами, "которые задают отраслевой стандарт". "Если продукции пермских компаний удается найти точки соприкосновения, это значит, что мы производим реально конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, это значит, что у нас появляются рабочие места, налоговые поступления, и идет развитие", - заявил губернатор.

(2019)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь в "Газпроме" выразили заинтересованность в сотрудничестве по поставке различного оборудования, которое можно использовать на шельфе. 

"Думаю, если есть возможность пермских предприятий поставить нам соответствующее оборудование, мы будем с удовольствием это рассматривать. Качество продукции, которую пермские компании нам предоставляют, не хуже западных конкурентов", - заявил представитель холдинга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский край на ПМЭФ-2019 договорился с "Газпром нефтью" насчет производства технологий для освоения арктического шельфа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пмэф, газпром нефть, решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети