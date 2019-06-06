03 Октября 2020
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Политика Свердловская область
(2019) | Фото: gubernator96.ru

Трехстороннее соглашение об улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле заключено на ПМЭФ-2019

Соглашение о реализации мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической обстановки в Нижнем Тагиле, заключено на полях Петербургского международного экономического форума 6 июня.

Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и старший вице-президент ЕВРАЗ Алексей Иванов.

Положения соглашения позволят реализовать комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле, утвержденный в декабре прошлого года. Это, отметим, серьезный шаг на пути реализации федерального проекта "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология".

Так, улучшение экологической обстановки во втором по величине городе Свердловской области – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед органами власти и бизнес-сообществом.

"Реализация мероприятий будет осуществляться предприятием "ЕВРАЗ НТМК", которое инвестирует свыше 3,4 миллиарда рублей в модернизацию производств. Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль за достижением планируемых результатов. При необходимости на предприятие будут направлены научно обоснованные рекомендации по корректировке принятых экологических мер. Нам очень важно обеспечить гласность и открытость проводимой работы и ее результатов. Поэтому соглашением предусмотрено взаимодействие по вопросам публичного освещения выполнения мероприятий", – отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

куйвашев, кобылкин(2019)|Фото:департамент информации губернатора Свердловской области

Мероприятия, предусмотренные соглашением, предполагается выполнить в период с 2019 до 2024 годы. Их реализация позволит обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в объеме почти 12,5 тысячи тонн за весь этот период.

Напомним, 7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди задач документа была реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах страны, в том числе в Нижнем Тагиле. При этом в указе отмечается, что совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах должен уменьшится не менее чем на 20%.

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Трехстороннее соглашение об улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле заключено на ПМЭФ-2019

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Теги: куйвашев, пмэф, кобылкин, нижний тагил, экология



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