03 Октября 2020
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Ленинград Иисус (2019) | Фото:youtube.com

СКР попросили проверить новый клип "Ленинграда" про Иисуса

Приморский общественник Сергей Мильвит, ставший известным после участия в пресс-конференции с Путиным, обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить клип "Ленинграда" "i_$uss" по ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). В своем сообщении в Facebook мужчина пишет, что авторы клипа глумятся над христианскими ценностями.

Напомним, группа выпустила клип на песню "i_$uss", в котором девушка принимает наркотики и ей является Иисус, непорочно зачав, она "рожает" планшет.

"Данное видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы", - пишут авторы клипа.

Тем не менее, протоиерей Всеволод Чаплин в интервью станции "Говорит Москва" замечает: "Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды".

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СКР попросили проверить новый клип "Ленинграда" про Иисуса

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Теги: ленинград, иисус, клип, оскорбление чувств верующих, сергей шнуров



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