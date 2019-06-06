03 Октября 2020
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Александр Моор, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор заключил соглашение о биржевых торгах лесоматериалами

Губернатор Тюменской области Александр Моор на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексеем Рыбниковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Документ предусматривает участие региона в биржевых торгах лесоматериалами и электронных процедурах реализации древесины. Это один из эффективных инструментов экономического развития лесопромышленного комплекса, в том числе и для Тюменской области. Комментируя соглашение, глава региона отметил, что биржевая торговля лесом отличается прозрачностью процесса и позволяет предпринимателям, которые ведут законный бизнес, получать серьезные рыночные преимущества.

"Кроме того, биржа оказывает целый комплекс консалтинговых услуг. А самое главное, в результате повышаются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Мы будем содействовать всем тюменским компаниям, которые занимаются заготовкой и торговлей лесом", – заявил губернатор. Он отметил, что на лесном рынке пора навести порядок, и что власти Тюменской области готовы этим заниматься.

Александр Моор, ПМЭФ-2019(2019)|Фото: Правительство Тюменской области

Алексей Рыбников отметил, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа уже успешно сотрудничает с тюменскими предприятиями.

"Сейчас начинаем работать по лесу и, думаю, достаточно скоро увидим новых участников торгов. В тех случаях, когда дело касается государственных лесхозов, использование прозрачных биржевых механизмов позволит достичь роста доходов и получить дополнительные средства на восстановление лесов", – отметил он.

Добавим, что российские лесопромышленные предприятия, реализующие продукцию на бирже, уже добились роста доходов минимум в два раза. В регионах увеличились поступления в бюджет.

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Александр Моор заключил соглашение о биржевых торгах лесоматериалами

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Теги: Александр Моор, ПМЭФ-2019, биржа, торги, лес, соглашение



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