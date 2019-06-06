Жителя Троицка оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление главы города в соцсети

В Троицке местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в социальной сети с нецензурной бранью в адрес главы города.

"Мужчина опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Троицк в курсе" под постом о свалках комментарий с нецензурной бранью в адрес главы города, оскорбив человеческое достоинство", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Мужчина вину признал и раскаялся, в судебном заседании не участвовал.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Суд учел, что мужчина не трудоустроен и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и назначил ему минимальное наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.