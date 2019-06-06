03 Октября 2020
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Общество Свердловская область Северо-Кавказский ФО
полицейские, МВД, силовики (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ в компании Зевса

Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции отправился в очередную командировку на территорию Северо-Кавказского региона. Вместе со стражами порядка на боевую вахту убыли и три служебные овчарки - Азарт, Дея и Зевс, обученные поиску наркотических и взрывных веществ.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского полицейского Главка Валерий Горелых, в течение следующих шести месяцев свыше сотни представителей Главного управления и территориальных ОВД будут оказывать коллегам помощь в поддержании правопорядка и обеспечении общественной безопасности.

полицейские, кинологи, собаки(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Перед отправкой в дальнюю дорогу состоялось построение личного состава. Начальник отдела профподготовки главка Владимир Лемещук доложил врио заместителя руководителя ГУ МВД России по Свердловской области Станиславу Каргаеву, что отряд прошел спецподготовку и готов к выполнению поставленных задач. В свою очередь, тыловые подразделения обеспечили отряд всем необходимым.

Владимир Тиряев, глава УРЛС, и духовный наставник ГУ МВД области, отец Владимир, напутствовали бойцов на ратные дела, безукоризненную службу, и чтобы вскоре все в таком же составе вернулись домой.

"Через несколько дней в Екатеринбург поездом обратно вернутся те, чья полугодовая командировка завершилась", - добавил полковник Горелых.

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Свердловские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ в компании Зевса

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Теги: полиция, Кавказ, командировка, МВД



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